NXT 01.072025 La strada verso Great American Bash

Benvenuti all’analisi di NXT, episodio trasmesso dal Capitol Wrestling Center di Orlando, Florida. Con l’inizio ufficiale della seconda metà del 2025, questa puntata getta le basi per il grande evento Great American Bash, con Trick Williams, campione TNA, presente al tavolo di commento per seguire da vicino i suoi futuri sfidanti. Lo show si apre con un entusiasmante recap, seguito dall’arrivo di Trick Williams che...

Benvenuti all’analisi di NXT, episodio andato in onda dal Capitol Wrestling Center di Orlando, Florida. Una puntata che segna l’inizio ufficiale della seconda metà del 2025 e che vede definirsi ulteriormente la card di Great American Bash, con il campione TNA Trick Williams presente al tavolo di commento per osservare i suoi sfidanti. Lo show si apre con un recap degli eventi della settimana scorsa, seguito dall’arrivo di Trick Williams che prende posto al tavolo di commento. Joe Hendry vs Wes Lee (3 5) Match che vede Hendry dominare le fasi iniziali con prese tecniche al braccio, mentre Lee cerca di utilizzare la sua velocità per ribaltare la situazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NXT 01.07.2025 La strada verso Great American Bash

In questa notizia si parla di: american - great - bash - strada

WWE: Un weekend di fuoco a luglio con Evolution, Saturday Night’s Main Event e Great American Bash - Preparati a un weekend di fuoco a luglio: WWE torna con Evolution, Saturday Night’s Main Event e Great American Bash.

WWE: Inamura conquista la gloria, sfiderà Oba Femi al Great American Bash; WWE: Il debutto sul ring di Blake Monroe fissato per The Great American Bash; GREAT AMERICAN BASH 2004.

WWE NXT: The Great American Bash, risultati e highlights della puntata - Il resoconto di quanto accaduto durante NXT: The Great American Bash, puntata speciale del brand oronero andata in scena martedì. tomshw.it scrive

WWE NXT: The Great American Bash, incontri e anticipazioni dell'evento - La card completa di WWE NXT: The Great American Bash, puntata speciale di NXT in programma martedì 6 luglio su USA Netwtork e in Italia su Dplay Plus. Come scrive tomshw.it