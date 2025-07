Pattinaggio artistico a rotelle | a Novara Chimetto e Fiori conquistano il primo titolo nazionale tra i Senior!

Il pattinaggio artistico a rotelle di Novara si è acceso di emozioni incredibili, quando Chimetto e Fiori hanno scritto una pagina memorabile della loro carriera. Con grazia e determinazione, i due talenti hanno conquistato il primo titolo nazionale tra i senior, regalando al pubblico un momento di pura magia. È stata una giornata che resterà impressa nei cuori di tutti gli appassionati, segnando un nuovo capitolo di successo per il pattinaggio italiano.

Una giornata indimenticabile. Alex Chimetto e Gioia Fiori sono saliti per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio nella gara individuale della massima categoria ai Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna che sta vivendo l'edizione 2025 all'interno del Pala Igor di Novara. Un trionfo che resterà indelebile nella memoria dei due atleti, entrambi bravi a confermare la leadership già abbondantemente accaparrata in occasione dello short program. Ma andiamo con ordine. Il talento veneto ha concretizzato il successo facendo letteralmente il vuoto nelle components e difendendosi egregiamente nel reparto tecnico, nonostante alcune sbavature nell'arrivo di alcuni salti.

