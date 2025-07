Colonnese su Thuram | Non è più il giocatore dell’anno scorso

L'ex difensore nerazzurro Francesco Colonnese analizza con lucidità l'attuale situazione dell'Inter, definendola una “gran confusione”. Le sue parole, rivelatrici e dirette, invitano a riflettere sulle sfide che il club sta affrontando. Un’istantanea sincera di uno dei periodi più complessi della storia recente dell’Inter, che merita attenzione e approfondimento. Di seguito, le sue dichiarazioni esclusivi, per capire meglio cosa sta davvero succedendo nel cuore nerazzurro.

Colonnese, l'ex difensore nerazzurro ha parlato dell'attuale momento dell'Inter: le sue dichiarazioni. Intervistato da Radio Sportiva, l'ex difensore nerazzurro Francesco Colonnese ha condiviso le sue opinioni sull' Inter, affrontando diversi aspetti del club. L'ex giocatore ha descritto l'attuale momento dell'Inter come "gran confusione", suggerendo che le vicende interne non siano affatto limpide. Di seguito, le sue parole. LE PAROLE DI COLONNESE – «C'è gran confusione, credo la situazione non sia limpida. L'Inter ci sta perdendo come città, come gruppo e ambiente. Bisogna cercare di tirare una linea.

