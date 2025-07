Consegnato il nuovo defibrillatore al Centro Asso

Il nuovo defibrillatore donato al Centro Asso di La Spezia rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza e il benessere della comunità. Un gesto di grande solidarietà che rafforza l’impegno dell’amministrazione e dei cittadini nella tutela della vita. Alla cerimonia di consegna, simbolo di collaborazione e responsabilità condivisa, il sindaco Peracchini ha sottolineato come la prevenzione salvaguardi il futuro di tutti. Perché ogni vita conta, e insieme possiamo fare la differenza.

La Spezia, 2 luglio 2025 - Il sindaco Pierluigi Peracchini, insieme agli assessori alle politiche sociali Lorenzo Brogi e alla sicurezza Giulio Guerri, ha partecipato alla consegna del defibrillatore donato al Comune dalla società Sepor e assegnato al Centro Asso di via Gramsci. Alla consegna era presente anche la signora Luciana Luciani promotrice dell'iniziativa insieme a Giorgio Mori titolare della Sepor. Il sindaco Peracchini dichiara: “Ringrazio la società Sepor per aver donato questo defibrillatore alla comunità e la signora Luciana Luciani per aver organizzato l’iniziativa”. Questo defibrillatore rappresenta un ulteriore tassello nell'ambito del progetto di cardioprotezione della città che l'amministrazione comunale sta portando avanti e come per gli altri dispositivi già installati prevede anche un momento formativo che darà la possibilità agli operatori della struttura di apprenderne l'utilizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consegnato il nuovo defibrillatore al Centro Asso

