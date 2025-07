Novità serie tv di luglio su streaming

Luglio 2025 si preannuncia un mese imperdibile per gli appassionati di streaming, con una vasta gamma di novità e sorprese. Dai nuovi spin-off di celebri franchise come Dexter e The Walking Dead alle irresistibili rivisitazioni di classici come Matlock con Kathy Bates, le piattaforme offrono un’offerta ricca e variegata. In più, produzioni originali e attese anteprime arricchiranno il panorama televisivo, rendendo questo mese un vero e proprio paradiso per gli amanti delle serie. Scopriamo insieme tutte le novità!

le novità di luglio 2025 sulle piattaforme streaming: focus su titoli e prossimi debutti. Il mese di luglio 2025 si presenta ricco di nuove uscite e aggiornamenti per gli appassionati di serie televisive e film in streaming. Tra le principali attrazioni, spiccano i nuovi spin-off di celebri franchise come Dexter e The Walking Dead, oltre a una rivisitazione del classico Matlock con protagonista Kathy Bates. In aggiunta, sono in arrivo produzioni originali su diverse piattaforme quali Netflix, Disney+, AppleTV+, Prime Video, Paramount+ e Sky, che soddisferanno le preferenze di un pubblico sempre più vasto.

Sonic 3 – Il Film in streaming a partire dal 1° luglio - A partire dal 1° luglio, gli appassionati di Sonic potranno godere del terzo capitolo della saga cinematografica, "Sonic 3 – Il Film", in streaming su Paramount+.

