Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione contro l’ex | ‘Assoldato un uomo’

Dalla popolarità sui social alla cronaca giudiziaria, Taylor Mega, alias Elisia Todesco, si trova al centro di un'intricata vicenda legale. Indagata dalla Procura di Milano per estorsione e diffamazione, l’influencer di 31 anni è coinvolta in accuse che scuotono il suo mondo tanto pubblico quanto personale. La vicenda, che riguarda anche un caso di estorsione legato a un valore di 50mila euro, si sta evolvendo rapidamente. La sua vicenda non si limita alla notorietà virtuale, ma si inserisce in un contesto di gravità giudiziaria che potrebbe camb

Dalla popolarità sui social alla cronaca giudiziaria: Taylor Mega, all'anagrafe Elisia Todesco, è indagata dalla Procura di Milano per gravi reati. Secondo l' avviso di conclusione delle indagini firmato dal pm Maurizio Ascione, l'influencer friulana, 31 anni, sarebbe coinvolta in un caso di estorsione e diffamazione ai danni del suo ex compagno, un imprenditore 38enne residente a Londra. L'accusa di estorsione: il caso degli orecchini da 50mila euro. L'indagine ruota attorno alla presunta sottrazione di un paio di orecchini del valore di oltre 50mila euro, che l'uomo avrebbe chiesto indietro dopo la fine della relazione.

