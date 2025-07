Travolse e uccise ladro col SUV a Viareggio | Cinzia Dal Pino a processo per omicidio

Una donna rispettabile che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha reagito in modo estremo a un tentativo di furto, causando la tragica morte di un uomo. La vicenda di Cinzia Dal Pino scuote la Toscana e solleva domande cruciali sulla legittima difesa e i limiti della reazione umana. Un processo che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui interpretiamo giustizia e responsabilità .

Una reazione violenta, quattro investimenti consecutivi, un uomo ucciso. Cinzia Dal Pino, imprenditrice balneare di 65 anni, sarà processata davanti alla Corte d’assise di Lucca con l’accusa di omicidio volontario aggravato per la morte di Noereddine Mezgui, 52enne marocchino, avvenuta l’8 settembre 2024. L’episodio ha colpito profondamente l’opinione pubblica toscana: una donna rispettabile che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe agito con ferocia estrema per vendicarsi del furto della propria borsa. L’accusa: ‘Schiacciato quattro volte contro una vetrina’. Secondo la Procura, Dal Pino non ha agito per istinto ma ha volontariamente investito l’uomo con il proprio SUV Mercedes, colpendolo alle spalle mentre tentava di fuggire. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Travolse e uccise ladro col SUV a Viareggio: Cinzia Dal Pino a processo per omicidio

