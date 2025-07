Il 4 + 2 diventerà 4 + 2 + 1 di cosa si tratta | ipotesi al vaglio Le parole del Ministro

Il nuovo progetto di riforma degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) mira a innovare il modello formativo, introducendo la struttura 4 + 2 + 1. Questa proposta, al vaglio dei ministri, punta ad allineare il percorso ITS ai primi due anni delle lauree triennali, potenziando le competenze e migliorando le opportunitĂ di inserimento nel mondo del lavoro. Ma quali sono le implicazioni di questa trasformazione? Entriamo nei dettagli per scoprirlo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero dell’UniversitĂ e della Ricerca, sta valutando un’ipotesi di modifica dell’attuale modello formativo degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS). L’idea è di adottare una struttura articolata in tre segmenti: 4 + 2 + 1, con l’intento di equiparare il biennio degli ITS ai primi due anni delle lauree triennali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ipotesi - diventerĂ - cosa - tratta

#SPALLETTI IPOTESI CONCRETA PER LA #JUVE Stando al Corriere dello Sport, il suo nome nelle prossime ore diventerĂ appetibile per tanti club, a cominciare dalla #Juventus, con #Tudor non ancora sicuro di mantenere la panchina dopo il Mond Vai su Facebook

Settimana corta per i deputati diventa un caso, Lega contraria e Ciriani ritratta: Era solo un'ipotesi; Pensioni, cosa ci aspetta nel 2026: scenari, ipotesi e rischi concreti; Papa Francesco e l'ipotesi dimissioni. Ravasi: potrebbe farlo, ma suo desiderio è compiere Giubileo.