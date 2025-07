Calciomercato Inter per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino | le ultime

L’Inter si muove con decisione sul calciomercato, puntando a rafforzare il centrocampo. Dopo i continui rumors, spunta il nome di Richard Ríos, talento del Palmeiras che ha già catturato l’interesse della dirigenza nerazzurra. La sua giovane età e le sue prestazioni di alto livello hanno acceso le speranze dei tifosi interisti. Ma quali saranno gli sviluppi di questa trattativa? Restate con noi per scoprire tutte le novità.

Calciomercato Inter, interesse per Richard Rios, centrocampista del Palmeiras: le ultime. C'è un nuovo nome nell'orbita del Calciomercato Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l'Inter ha recentemente manifestato un interesse concreto per Richard Ríos, centrocampista del Palmeiras, che ha attirato l'attenzione della dirigenza nerazzurra grazie alle sue prestazioni positive in campo. Ríos, talentuoso calciatore colombiano classe 2000, è emerso come uno dei punti di riferimento nella squadra brasiliana e ha destato l'interesse di diverse società europee.

