David Juve tutte le cifre dell’accordo con il nuovo bomber bianconero! I dettagli e tutto quello che c’è da sapere sul primo colpo di calciomercato

Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese classe 2000. Dopo aver concluso l’accordo come free agent, il trasferimento si annuncia strategico e ambizioso, con un contratto fino al 2030 e un ingaggio di 5,5 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli di questa operazione che promette di infiammare il calciomercato bianconero, segnando il primo grande colpo della sessione estiva.

David Juve, tutte le cifre dell'accordo con il nuovo bomber bianconero: le ultimissime sull'attaccante canadese. Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, sarà presto un nuovo giocatore della Juve. Come confermato da Nicolò Schira su X, l'operazione è stata conclusa e il trasferimento avverrà come free agent. Il contratto firmato dal giocatore con la Juve è valido fino al 2030, con un ingaggio di 5,5 milioni di euro all'anno, oltre a un possibile bonus di 1,5 milioni legato a obiettivi e performance. Il firma del contratto è prevista per venerdì pomeriggio, un passaggio fondamentale per ufficializzare l'arrivo del talentuoso attaccante.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

