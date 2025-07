Lo show a sorpresa di Netflix batte un importante record di streaming con l’ultima stagione

Una sorpresa targata Netflix sta facendo parlare di sé: la nuova stagione di una delle sue serie più amate ha battuto un record di streaming, conquistando il pubblico in pochissimo tempo. Tra entusiasmo e discussioni sul finale, i fan si dividono, ma nessuno può negare il successo travolgente di questa produzione. La domanda ora è: cosa rende così irresistibile questa serie? Scopriamolo insieme, perché il meglio deve ancora venire.

Una sorprendente serie di Netflix ha battuto un importante record con il servizio di streaming con il debutto della sua ultima stagione questa settimana, e i fan si sono divisi sul fatto che si sia trattato o meno di un buon finale. Le serie di Netflix si trovano spesso nel mirino dei fan, poiché non solo le attese tra i nuovi episodi sono solitamente lunghe anni, ma i fan spesso le guardano nel corso di un solo fine settimana (a volte anche la prima sera) per la grande attesa di vedere il seguito. Questo vale soprattutto per le serie che stanno per finire. Questo è stato il caso di Squid Game, la cui prima stagione non solo ha avuto un successo strepitoso quando ha debuttato su Netflix quattro anni fa, ma la seconda stagione è stata apparentemente ancora più popolare, avendo superato i record stabiliti dalla prima stagione.