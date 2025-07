Ragazzo di 21 anni ucciso con una fucilata nelle campagne di Lodi fermato un 30enne

Una tragedia scuote le campagne di Lodi: Mohamed Kaoukeb Raji, un giovane di 21 anni, perde la vita in un tragico episodio di violenza. La Procura ha fermato un 30enne, che si è autosospeso e nega ogni coinvolgimento. Il caso si confronta con il dolore di una comunità sconvolta e con le delicate indagini in corso. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

La Procura di Lodi ha disposto il fermo nei confronti di un 30enne indiziato di delitto in relazione all'omicidio di Mohamed Kaoukeb Raji. L'uomo, che si è presentato spontaneamente accompagnato dal suo avvocato, avrebbe negato ogni suo coinvolgimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

