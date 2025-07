Mondiale per Club nonostante i biglietti omaggio gli stadi sono mezzi vuoti | tutti i dubbi sull’interesse per la competizione

Nonostante i biglietti omaggio e le strategie di marketing, gli stadi del Mondiale per Club si presentano ancora vuoti, sollevando dubbi sulla reale attrattiva della competizione. La partecipazione ridotta del pubblico di casa mette in discussione l'interesse generale e la riuscita dell'evento. Un fenomeno che invita a riflettere sulle cause di questa scarsa affluenza e sul futuro di queste manifestazioni internazionali.

Mondiale per Club, continuano le partite in mezzo a stadi mezzi vuoti e con poca partecipazione del pubblico di casa La scarsissima presenza di pubblico negli stadi scelti per il Mondiale per Club ha suscitato non solo la delusione degli spettatori da casa, ma anche numerose critiche e riflessioni. Secondo un'indiscrezione riportata dal Daily Mail,

Malgrado gli spalti mezzi vuoti (ma ci sono attenuanti) già cinque Paesi hanno manifestato l'intenzione di organizzare l'edizione 2029 del #MondialeperClub. Per l'#Italia però è impossibile vista la nostra situazione stadi https://calcioefinanza.it/2025/06/28/foot Vai su X

Tifosi spostati a bordo campo. ? Inquadrature "intelligenti". ? Stadi mezzi vuoti che non si devono vedere. Il Mondiale per Club 2025 è iniziato, ma qualcosa non sta andando come previsto. Nonostante il clamore mediatico e un nuovo format da 32 squad Vai su Facebook

