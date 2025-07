Dumfries clausola fa gola alle big europee! Inter c’è anche il Barcellona

Denzel Dumfries, protagonista indiscusso dell’ultimo campionato dell’Inter, attira l’attenzione delle grandi del calcio europeo grazie alla sua clausola rescissoria accessibile. La notizia, che fino a poco tempo fa sembrava improbabile, si fa sempre più concreta, coinvolgendo anche il Barcellona tra le pretendenti. Un’estate calda si prospetta per il mercato, e il futuro del forte esterno olandese potrebbe riscrivere le strategie dei top club.

Denzel Dumfries è stato uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione dell’Inter. La sua clausola, di valore per nulla elevato rispetto ai costi che si vedono nel calcio attuale, alletta varie big. Tra queste anche il Barcellona. LA NOTIZIA – Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter in estate? L’idea, ritenuta davvero poco plausibile fino a qualche ora fa, ha acquisito maggiore sostanza dopo la diffusione della notizia circa l’esistenza di una clausola da 25 milioni di euro – valida fino a metà luglio – inserita nel contratto dell’olandese. Un valore, quest’ultimo, che induce molte squadre di vertice del calcio europeo a considerare con serietà l’ipotesi di un possibile affondo in estate. 🔗 Leggi su Inter-news.it