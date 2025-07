Crollo cimitero Poggioreale proteste per ingombro resti recuperati | saranno spostati ma molti ignoti

Nel cuore di Poggioreale, il cimitero si trova al centro di una crisi senza precedenti: dopo un crollo devastante e mesi di operazioni di recupero, la situazione rimane complessa e carica di tensione. Con migliaia di salme disperse e resti ancora ignoti, le proteste per l’ingombro dei resti recuperati si intensificano, mentre le autorità si impegnano a trovare soluzioni rapide. È un episodio che richiede attenzione e rispetto, ma anche una risposta concreta per ridare dignità ai defunti e tranquillità ai familiari.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel cimitero di Poggioreale il 5 gennaio 2022 una frana innescò il crollo di tre piani di cappelle, causando la dispersione di migliaia di salme. Situazione aggravata da un cedimento di 6 mesi dopo, dovuto all’assestamento del terreno. Dal novembre di quell’anno, le operazioni di recupero hanno consentito di ritrovare quanto era in circa 1.600 loculi su 2.400. Ad oggi risultano in tutto 1.900 casse dai resti mortali delle Arciconfraternite dei Dottori, San Giacchino e Resurrezione. A precisarlo è una delibera della giunta comunale di Napoli, datata 26 giugno. Dal censimento emergono 300 casse contenenti resti non riconoscibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it