Juventus il Real Madrid vince 1-0 con Gonzalo Garcia

Una sfida emozionante tra giganti del calcio, la Juventus di Tudor si confronta con il potente Real Madrid in un match ricco di suspense. Nonostante il coraggio dei bianconeri e le occasioni create, è il Real a spuntarla grazie a un gol decisivo di Gonzalo García, lasciando i tifosi italiani con l'amaro in bocca e il sogno di proseguire nel Mondiale per Club infranto.

La Juventus esce dal Mondiale per Club, sconfitta 1-0 dal Real Madrid in una partita intensa. I bianconeri, guidati da Tudor, iniziano con coraggio, creando occasioni pericolose nei primi minuti. Kolo Muani spreca una chance clamorosa davanti a Courtois, mentre Yildiz mostra lampi di classe. Tuttavia, il Real Madrid domina

