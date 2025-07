Retegui Juventus sirene arabe per l’attaccante dell’Atalanta | cifra monstre per convincere il centravanti azzurro! I dettagli

L’attenzione si concentra ancora una volta su Mateo Retegui, l’attaccante azzurro dell’Atalanta al centro di un fuoriprogramma internazionale. Dopo i tentativi di rinforzo con Kean, Orsolini e David, ora le sirene arabe del Al-Qadsiah si fanno sempre più insistenti, pronti a offrire una cifra monstre per convincere il centravanti italiano. La trattativa si infiamma: scopriamo tutti i dettagli e cosa potrebbe cambiare nel futuro di Retegui.

Retegui Juventus, sirene arabe per l'attaccante dell'Atalanta: tutti i dettagli sul futuro del bomber azzurro. Dopo i tentativi falliti per Kean, Orsolini e David (che sarà un nuovo giocatore della Juventus ), l' Al-Qadsiah, club della Saudi Pro League, è pronto a tornare alla carica per un altro grande nome del calcio italiano: Mateo Retegui. Come riportato da fonti vicine alla trattativa, la squadra saudita ha messo nel mirino l'attaccante dell' Atalanta e della Nazionale italiana, capocannoniere della scorsa Serie A, e ha deciso di fare sul serio per portarlo in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito, nella giornata di giovedì 3 luglio, l' Al-Qadsiah presenterà un'offerta ufficiale all' Atalanta per il cartellino di Retegui, con una cifra che si aggirerà tra i 50 e i 60 milioni di euro.