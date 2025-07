Ondata di caldo giovedì bollino rosso in 18 città Firmato protocollo lavoratori

L'ondata di caldo record, con temperature da bollino rosso in 18 città italiane, mette a dura prova lavoratori e cittadini. L’anticiclone africano intensifica il suo dominio, ma grazie al protocollo firmato tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati, si cerca di proteggere la salute sul lavoro. Un passo importante per affrontare questa sfida climatica che ora preoccupa anche l’Europa. Solo così possiamo garantire sicurezza e benessere in queste giornate infuocate.

Prosegue l'ondata di calore, provocata dall’anticiclone africano. Firmato il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente. Allarme caldo anche in Europa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ondata di caldo, giovedì bollino rosso in 18 città. Firmato protocollo lavoratori

