South Park | il debutto della stagione 27 viene posticipato e i creatori della serie attaccano Paramount

Il tanto atteso debutto della stagione 27 di South Park è stato ufficialmente rinviato di due settimane, suscitando reazioni infuocate tra i fan e i creatori stessi. Terry Parker e Matt Stone, i cervelli dietro la serie, non sono rimasti in silenzio, puntando il dito contro Paramount Global e alimentando l’attenzione su questa controversia. L’attesa si protrae, ma cosa ci riserverà questa nuova stagione? Restate con noi per scoprirlo.

Comedy Central ha annunciato che la stagione 27 di South Park arriverà due settimane più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto e i creatori hanno reagito online. Il debutto sugli schermi della stagione 27 della serie animata South Park è stato posticipato di due settimane, slittando al 23 luglio. I creatori Terry Parker e Matt Stone hanno quindi rilasciato un comunicato in cui attaccano Paramount Global per l'attuale situazione. I problemi di South Park Alla base dello spostamento dell'arrivo dei nuovi episodi, infatti, sarebbero i problemi legati alla fusione, già annunciata, tra Paramount Global e Skydance Media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - South Park: il debutto della stagione 27 viene posticipato e i creatori della serie attaccano Paramount

