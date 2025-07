Thuram alla Juve e Vlahovic all’Inter lo scambio che ribalta il mercato | quanti soldi andrebbero ai nerazzurri

Uno scambio di mercato che potrebbe rivoluzionare le sorti delle due grandi rivali italiane: Vlahovic più un conguaglio economico all’Inter in cambio di Marcus Thuram alla Juventus. Un affare che, se realizzato, potrebbe portare nelle casse nerazzurre una cifra considerevole, ridisegnando gli equilibri del campionato. Ma quanti soldi andrebbero esattamente ai nerazzurri? Scopriamolo insieme, tra trattative e strategie di mercato.

Pazzo scambio di mercato tra Inter e Juve: Vlahovic più un conguaglio economico potrebbero andare all’Inter per portare Marcus Thuram in bianconero Arrivato alla Juventus a gennaio 2022 per oltre 70 mln di euro, il rapporto tra Vlahovic e la Juventus è stato molto tormentato, con molti più bassi che alti. Con l’arrivo di Kolo Muani nella scorsa sessione invernale di calciomercato, l’attaccante serbo è finito quasi sistematicamente in panchina, e l’ormai prossimo arrivo di Jonathan David in bianconero rende ancora più chiara l’intenzione della società di non puntare sull’ex Fiorentina per il futuro. 🔗 Leggi su Serieanews.com