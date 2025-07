PS4 ItemzFlow 1.07 | La Miglior Alternativa al Menu Home della PS4 con Nuove Funzionalità

Se sei alla ricerca di un modo innovativo e personalizzabile per gestire i tuoi giochi PS4, scopri ItemzFlow 1.0.7. Questo open-source rivoluzionario offre funzionalità avanzate, un'interfaccia intuitiva e supporto multilingue, rendendo la tua esperienza di gaming più fluida e su misura. Con miglioramenti significativi e una gestione ottimizzata dei giochi, ItemzFlow si propone come la migliore alternativa al menu Home della PS4. Approfitta delle sue potenzialità e trasforma il modo di giocare!

Scopri ItemzFlow 1.0.7, il gestore di giochi PS4 open-source che rivoluziona la tua esperienza di gaming con un’interfaccia personalizzabile e funzionalità avanzate. Questa nuova versione introduce importanti miglioramenti, correzioni e supporto per nuove lingue. Novità in ItemzFlow 1.0.7. 1. Gestione Giochi Ottimizzata. ItemzFlow si conferma una valida alternativa al menu Home della PS4, offrendo un sistema intuitivo per organizzare e lanciare i tuoi giochi con maggiore fluidità . 2. Copia dalla Sandbox invece della PFS. Una nuova opzione permette di copiare i giochi direttamente dalla sandbox, migliorando la velocità e l’affidabilità del trasferimento dei dati. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net