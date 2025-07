Globo d’oro Avati riceve premio alla carriera | Mi auguravo arrivasse tempo fa

Pupi Avati riceve il prestigioso Globo d’Oro alla carriera, un traguardo che attendeva da tempo e che celebra oltre cinquantasette anni di passione e talento nel cinema. Con una carriera ricca di successi e sfide affrontate con tenacia, Avati si distingue come uno dei maestri più stimati del nostro cinema. In un momento in cui anche i grandi media riscoprono l’arte cinematografica, il suo riconoscimento si trasforma in un omaggio a un percorso straordinario.

“ Mi auguravo arrivasse tempo fa, il percorso che ho alle spalle è lunghissimo. Cinquantasette anni di cinema, cinquantasette film ed è una specie di record aver mantenuto questa media in un momento in cui fare cinema è complicato. Ora con il rientro di questo signore in Italia, che ha ucciso moglie e figlia, anche i grandi giornali si occupano di cinema cosa che non hanno mai fatto”. Così Pupi Avati a margine della consegna del Globo d’oro per il premio alla carriera. Il riferimento è a Francis Kauffman, accusato di aver ucciso una donna e una bimba che sono state ritrovate morte a Villa Pamphili, che è stato arrestato in Grecia e sarà estradato nei prossimi giorni in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Globo d’oro, Avati riceve premio alla carriera: “Mi auguravo arrivasse tempo fa”

In questa notizia si parla di: globo - avati - premio - carriera

Annunciati i finalisti della 65esima edizione del Globo d'Oro, lo storico riconoscimento dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. A Pupi Avati il Premio alla Carriera, il Gran Premio della Stampa Estera a Isabella Rossellini. Premiazione il 2 luglio a Roma. Vai su Facebook

Santamaria, Bobulova e Mainetti tra i vincitori del Globo d'Oro; Globo d'Oro, il cinema italiano secondo la Stampa Estera in Italia: tutte le nomination. A Pupi Avati premio a; Pupi Avati riceverà il Globo d'Oro alla carriera.

Santamaria, Bobulova e Mainetti tra i vincitori del Globo d'Oro - Miglior film è risultato 'Il Nibbio' di Alessandro Tonda con la tragica missione che costò la vita all'agente segreto Nicola Calipari; miglior commedia invece a U. ansa.it scrive

Globo d’Oro, tra i premiati Santamaria, Bobulova, Mainetti, Golino - (askanews) – Claudio Santamaria, Barbara Bobulova, Gabriele Mainetti e il film “Il Nibbio” sono tra i vincitori della 65esima edizione del Globo d’Oro, il riconoscimento assegnato dall’As ... Lo riporta askanews.it