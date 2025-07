Juve | Vlahovic in Rivolta Totale Like al Real Scatena i Tifosi

La tensione tra Dusan Vlahovic e la Juventus ha raggiunto il culmine, scatenando l’ira dei tifosi bianconeri. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, un semplice “like” dell’attaccante serbo su un post dei blancos ha acceso le passioni e le polemiche. La sua scelta, apparentemente innocente, ha diviso profondamente la tifoseria, aprendo un nuovo capitolo di una stagione già segnata da tensioni. Ma cosa succederà ora?

Juventus: Vlahovic in Rivolta Totale, Il Like al Real Madrid Scatena la Rabbia dei Tifosi. La situazione tra Dusan Vlahovic e la Juventus è precipitata. Dopo la sconfitta bianconera per 1-0 contro il Real Madrid nel Mondiale per Club, un gesto apparentemente insignificante dell'attaccante serbo ha innescato una vera e propria rivolta tra i tifosi: un like su un post del Real Madrid che celebrava la vittoria. Una mossa che, arrivata dopo 90 minuti trascorsi in panchina, ha fatto molto discutere e sembra indicare una rottura totale tra il giocatore e il club. Il Gesto Che Non Ti Aspetti: Un Like Che Brucia.

