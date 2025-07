Isola dei Famosi 2025 | l’eliminazione shock di Teresanna Pugliese

L'Isola dei Famosi 2025 ha regalato un finale imprevedibile, tra colpi di scena e emozioni intense. La eliminazione shock di Teresanna Pugliese ha lasciato tutti senza parole, trasformando la serata in un vero e proprio show di suspense. Tra litigi, televoto e sorprese, i naufraghi hanno dato il massimo, rendendo questa finale memorabile. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme, perché questa edizione rimarrà nella storia del reality.

Colpo di scena nella finale dell'Isola Dei Famosi 2025. Tra litigi, emozioni e un televoto che spiazza tutti. Ecco cosa è successo durante la diretta del reality. Che finale vi aspettavate? Scopriamo insieme cos'è successo davvero nella sfida conclusiva dell'Isola dei Famosi 2025. Serata decisiva in Honduras. I naufraghi si giocano tutto. Teresanna Pugliese parte carica, determinata a lasciare il segno fino all'ultimo istante. Negli ultimi giorni si è riavvicinata a Mario Adinolfi, ma lo scontro con Omar Fantini non si è mai davvero placato. Anche con Loredana Cannata non c'è stato modo di trovare un'intesa: tensioni irrisolte, niente amicizia.