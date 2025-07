Uccise col Suv l’uomo che le aveva rubato la borsa | a processo per omicidio volontario aggravato a Viareggio

Una tragica notte a Viareggio ha scosso la comunità: Cinzia Dal Pino, imprenditrice di 65 anni, sarà giudicata per aver ucciso Nourdine Mezgoui con un SUV dopo il furto della sua borsa. La richiesta di rito abbreviato è stata respinta, aprendo le porte a un dibattimento che si preannuncia drammatico. Il processo, fissato per il 24 settembre a Lucca, metterà in luce le responsabilità di questa vicenda che ha lasciato tutti senza parole. Continua a leggere.

L'imprenditrice Cinzia Dal Pino, 65 anni, sarà processata per omicidio volontario aggravato: lo scorso settembre investì con il Suv e uccise Nourdine Mezgoui, che le aveva appena rubato la borsa. Respinta la richiesta di rito abbreviato: rischia l’ergastolo. Il processo inizierà il 24 settembre a Lucca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

