Strappa una collana mentre balla in discoteca a Taviano | 18enne arrivato da Napoli per rubare e ripartire

Un giovane di 18 anni proveniente da Napoli si è reso protagonista di un episodio sorprendente a Taviano, dove, mentre ballava in discoteca, ha tentato di scappare con una collana appena rubata. L'intervento rapido delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, portando all'arresto del ragazzo per furto e ricettazione. Un episodio che ricorda quanto la prontezza possa fare la differenza anche nelle situazioni più imprevedibili...

