Juventus Douglas Luiz verso l’addio

La Juventus sta per affrontare una vera rivoluzione a centrocampo: Douglas Luiz, arrivato appena un anno fa dall'Aston Villa, è ormai sul mercato. Il club ha comunicato al brasiliano l’intenzione di ascoltare offerte, aprendo così le porte a un possibile addio. Un cambiamento che potrebbe scuotere le strategie future della Vecchia Signora. Ma quali saranno le prossime mosse della Juventus in questa fase di transizione? Solo il tempo lo dirà.

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - Il mondo del calcio si anima di nuove polemiche e opinioni, grazie a un’inaspettata rivelazione di Douglas Luiz.

