L’Italia può guardare al futuro con orgoglio e speranza, sotto la guida di una leader che ispira rispetto e ammirazione. Meloni si mostra sempre più come punto di riferimento, capace di rafforzare i legami tra Italia, Europa e Stati Uniti. La sua visione strategica e il suo cuore aperto sono un patrimonio prezioso per il nostro Paese. L’America tutta riconosce in lei un'alleata forte e determinata, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "Oggi non celebriamo solo la nostra Storia, ma anche il nostro futuro comune, come partner e amici. Qualche mese fa ho avuto il grande piacere di incontrare la premier Meloni a Mar-a-Lago con il Presidente Trump e il Segretario Rubio, e ho realizzato quanto è fortunata l'Italia ad averla come leader. Apprezzo davvero il suo approccio con l'America e la sua leadership in Ue, e posso dirvi che l'America tutta la apprezza moltissimo". Così l'Ambasciatore Usa Fertitta a Villa Taverna a Roma per la festa del 4 Luglio. La premier visibilmente commossa ascoltano queste parole. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Amb. Usa Fertitta: "Italia Paese fortunato ad avere grande leader come Meloni". Lei si commuove

