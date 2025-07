Mercato Juve come cambia il futuro di Mbangula e Weah dopo la mancata cessione? Si apre questo scenario | la situazione

Il mercato della Juventus si fa sempre più avvincente, soprattutto in vista della prossima stagione. Dopo la mancata cessione di Mbangula e Weah, il futuro dei due talenti esterni si complica e si apre a nuovi scenari. La società bianconera valuta attentamente le opzioni, mentre il Nottingham Forest continua a insistere. Come evolverà questa situazione? Resta da scoprire quale strada prenderanno i giovani promessi del club.

Mercato Juve, come cambia il futuro di Mbangula e Weah in vista della nuova stagione? Le ultime sul futuro dei due esterni. Nei giorni scorsi è emerso un forte interesse da parte del Nottingham Forest per due giocatori della Juventus: Mbangula e Weah. Come riportato da Luca Marchetti di Sky, il club inglese ha mostrato un concreto interesse per entrambi i calciatori, e la Juve sta ascoltando le proposte che arrivano. L’approdo in Premier League non si concretizzerà, anche se la Juve sta valutando attentamente altre offerte per capire quale sia la soluzione migliore per i suoi giocatori. Mercato Juve, il punto sul futuro di Mbangula e Weah. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, come cambia il futuro di Mbangula e Weah dopo la mancata cessione? Si apre questo scenario: la situazione

#Juventus e Nottingham Forest non hanno raggiunto un accordo per Timothy #Weah e Samuel #Mbangula. Il club inglese ha virato su altri prospetti, quindi la trattativa per i due esterni è definitivamente saltata. Ieri sera sono stati proposti alla #ASRoma, a #Tri

WEAH, E ORA La #Juventus si aspettava di avere già in mano una doppia cessione, quella di Timothy #Weah e di Samuel #Mbangula al #NottinghamForest. Un'operazione a cui aveva lavorato in prima persona proprio Damien #Comolli, ma che è saltata

