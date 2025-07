Italia-Usa Meloni a Villa Taverna | Su molti dossier parliamo la stessa lingua ed è un bene per l’unità dell’occidente

Italia e Stati Uniti rafforzano il loro legame, condividendo valori e obiettivi fondamentali per l’unità dell’Occidente. Durante la celebrazione del 4 luglio a Villa Taverna, Giorgia Meloni ha ribadito con forza il sostegno all’alleanza atlantica, sottolineando come dialogo e cooperazione siano indispensabili in un contesto internazionale sempre più incerto. In un mondo in continua evoluzione, il nostro rapporto si conferma pilastro di stabilità e progresso.

In un contesto internazionale sempre più precario e complesso, l’Italia, sotto la guida salda della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ribadisce con forza il proprio posizionamento atlantico, fondamentale per la stabilità e la prosperità del nostro Occidente. Le parole pronunciate a Villa Taverna, in occasione della celebrazione del 4 luglio, Festa dell’Indipendenza americana, non lasciano spazio a equivoci: Italia e Stati Uniti parlano la stessa lingua, un bene prezioso per l’unità e la compattezza dell’intero blocco occidentale. Meloni-Usa: affrontiamo le sfide del nostro tempo, passando per la difesa dei valori condivisi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Italia-Usa, Meloni a Villa Taverna: “Su molti dossier parliamo la stessa lingua, ed è un bene per l’unità dell’occidente”

