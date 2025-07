Alcolock Salvini ci riprova | alla guida solo con alcol test zero o l’auto non parte

Salvini torna alla carica con l'Alcolock: un dispositivo che, installato sui veicoli, impedisce di mettere in moto chi ha bevuto oltre il limite. Con il decreto firmato oggi, questa tecnologia diventa obbligatoria per i conducenti già sanzionati per guida in stato di ebbrezza. Un passo deciso per la sicurezza stradale, ma quali sono le sfide e le opinioni di chi vive questa rivoluzione?

Salvini firma il decreto sull'alcolock - L' alcolock è un dispositivo innovativo che potrebbe rivoluzionare la sicurezza sulle strade italiane.

