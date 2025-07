Turista morta a San Godenzo indagini per omicidio dopo il ritrovamento del corpo | cosa non torna sulle ferite

Un enigma avvolge il tragico ritrovamento di una turista a San Godenzo, con le ferite che sollevano dubbi e sospetti. Le indagini si intensificano mentre la procura ordina l'autopsia per fare luce su un caso che potrebbe nascondere molto di piĂą di quanto sembri. Cosa non torna nelle ferite della vittima? La veritĂ potrebbe emergere solo con risposte chiare e decisive.

L'esame preliminare sul corpo della donna trovata morta a San Godenzo (Firenze) sembra suggerire che si tratti di omicidio. La Procura ha disposto l'autopsia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Turista morta a San Godenzo, indagini per omicidio dopo il ritrovamento del corpo: cosa non torna sulle ferite

In questa notizia si parla di: morta - godenzo - omicidio - corpo

Firenze: donna trovata morta lungo un sentiero a San Godenzo. Indagini in corso - Un altro enigma scuote la tranquillità di San Godenzo, in provincia di Firenze, dove stamattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna lungo un sentiero che conduce verso il Monte Falterona.

Donna trovata morta in un sentiero nel Fiorentino: scoperta da passante sul monte Falterona. Il corpo,con con diverse ferite,è stato rinvenuto da un escursionista su una strada sterrata nei boschi di San Godenzo. I carabinieri per omicidio. Vai su X

San Godenzo, donna trovata morta sul sentiero. “Qualcuno l’ha uccisa”, si indaga per omicidio; Turista morta a San Godenzo, indagini per omicidio dopo il ritrovamento del corpo: cosa non torna sulle ferite; San Godenzo, donna trovata morta sul ciglio della strada: si indaga per omicidio.

Donna morta a San Godenzo, si indaga per omicidio - Fedez parla del divorzio con Chiara:«I bambini ci hanno chiesto e abbiamo detto tutto» A lanciare l'allarme un escursionista. Riporta informazione.it

San Godenzo, donna trovata morta sul sentiero. “Qualcuno l’ha uccisa”, si indaga per omicidio - Se in un primo momento il ritrovamento del cadavere di una donna, dall’apparente età di ... Come scrive msn.com