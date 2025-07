Claudio Santamaria premiato il Globo d’oro come miglior attore ne ‘Il Nibbio’ | Film che sorprende

Claudio Santamaria, premiato con il Globo d’Oro come miglior attore per "Il Nibbio", ha condiviso l'emozione di un riconoscimento che testimonia il potere sorprendente di un film capace di tenere alta la tensione fino all’ultimo fotogramma. “Il film ha la capacità di sorprenderti,” ha detto, sottolineando come la maestria narrativa riesca a coinvolgere lo spettatore, regalando emozioni indelebili e dimostrando che, a volte, il finale più atteso può riservare le sorprese più incredibili.

" L'emozione che tutti provano alla fine del film è la moneta che ci ha ripagato di più. Il complimento più bello è quello di essere riusciti a fare un film di cui si conosce il finale ma riuscire a mantenere alta la tensione, la speranza e l'emozione per ciò che accade alla fine". Così Claudio Santamaria a margine delle premiazioni del Globo d'oro in Campidoglio dove è stato premiato come miglior attore. "Il film ha la capacità di sorprenderti in maniera potente – aggiunge – E' un film che ho sentito particolarmente vicino, un personaggio che ho sentito molto nelle mie corde, il premio è anche il merito del personaggio.

