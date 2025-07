Caldo insopportabile Giuliacci | dove saliranno ancora le temperature

Il caldo insopportabile di Giuliacci non molla la presa, e le previsioni annunciano ulteriori aumenti nelle temperature. L’anticiclone africano sta spingendo l’Italia verso picchi bollenti, con valori che superano già le soglie abituali. Ma attenzione: i temporali improvvisi potrebbero rovinare i piani di tutti, scatenando un vero e proprio duello tra caldo e pioggia. Ecco cosa aspettarci nella nostra regione nei prossimi giorni.

Il caldo non molla la presa e, anzi, rilancia. Nello stesso tempo, però, bisogna fare attenzione ai temporali, che potrebbero scoppiare da un momento all'altro e far saltare in aria i piani. Parola del team del colonnello Mario Giuliacci, che su meteogiulicci.it ha diffuso le ultime previsioni meteo. L'anticiclone africano "sta portando l'Italia verso temperature bollenti", hanno premesso gli esperti, parlando di valori termici "più alti delle medie del periodo" e di "una delle estati più calde". Non mancheranno, però, fenomeni violenti. Specialmente sui rilievi. "Le temperature toccheranno i valori massimi nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 luglio.

