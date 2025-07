Isola dei Famosi 2025 chi è uscito ieri sera mercoledì 2 luglio? | Video Mediaset

Vi siete persi la puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2025? Il televoto ha deciso chi tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo saluta il gioco: scopriamo insieme il nome del naufrago eliminato e le emozioni della finale! La suspense è alle stelle: chi sarà il prossimo ad abbandonare l’isola? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

A L’Isola dei Famosi 2025 è tempo di scoprire il nome del concorrente naufrago eliminato. Chi vuoi salvare tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo? Il pubblico da casa attraverso il televoto ha scelto il nome del naufrago eliminato. Isola dei Famosi 2025 eliminato? Chi è uscito nella puntata di mercoledì 2 luglio. Durante la finale de L’Isola dei Famosi 2025 è stato svelato anche il nome del concorrente naufrago eliminato. In lizza per l’esclusione ci sono: Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Dallo studio Veronica Gentili ha la busta con il verdetto del televoto: “ Jey e Teresanna alzatevi in piedi: il naufrago che deve abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi è Teresanna Pugliese “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi 2025, chi è uscito ieri sera mercoledì 2 luglio? | Video Mediaset

