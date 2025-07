Florida bimba cade da una nave da crociera Disney Dream | il padre si tuffa e la salva

Un salvataggio coraggioso al largo della Florida: una bambina cade dalla Disney Dream, ma il rapido intervento del padre e dei soccorsi a bordo ha evitato il peggio. La scena mette in luce il valore del sangue freddo e dell’amore paterno, dimostrando che anche nelle situazioni più imprevedibili il coraggio può fare la differenza. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante essere pronti a tutto, soprattutto quando si tratta di proteggere i propri cari.

Una bambina è caduta in mare da una nave da crociera e il padre prontamente si è tuffato per salvarla. L’episodio, avvenuto sulla Disney Dream al largo della Florida, si è concluso felicemente grazie al rapido intervento dell’uomo e dei soccorsi della nave. Entrambi stanno bene. La dinamica dell’incidente L’incidente è avvenuto domenica 29 giugno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

