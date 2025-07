Mps via libera da Consob e Antitrust all’Ops su Mediobanca

Monte dei Paschi di Siena ottiene il via libera da Consob e Antitrust per l’Ops su Mediobanca, segnando un passo importante nel panorama finanziario italiano. L’approvazione ufficiale apre le porte a una potenziale svolta strategica, rafforzando il ruolo dell’istituto toscano nel settore. Con questa nuova opportunità, il mercato si prepara a un nuovo capitolo di consolidamento e crescita. Resta da scoprire quali saranno le prossime mosse in questa sfida finanziaria di grande impatto.

Roma, 2 lug. (askanews) – Via libera a Monte dei Paschi di Siena sull’offerta per Mediobanca sia dalla Consob che dall’Antitrust. Con due comunicati separati, l’istituto di credito toscano ha riferito, prima, che l’autorità di vigilanza sui mercati ha approvato con una delibera odiera il documento relativo all’Offerta pubblica di scambio (Ops), promossa sulla totalità delle azioni Mediobanca. Il periodo di adesione concordato con Borsa Italiana avrà inizio alle 8:30 del 14 luglio e terminerà alle 17:30 dell’8 settembre “salvo proroghe”, si legge, e pertanto sarà pari a 40 giorni di borsa aperta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

