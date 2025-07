Ex Milan Costacurta | La Nazionale di oggi è meno temuta Io giocavo con…

Alessandro Costacurta, leggenda del Milan e della Nazionale, rivela nel suo intervento a Il Giornale un'interessante riflessione sull'Italia di oggi. Con uno sguardo nostalgico e critico, l'ex difensore sottolinea come la squadra nazionale sia diventata meno temuta rispetto al passato, anche a causa delle sfide del calcio moderno. Ma cosa ci aspetta per il futuro? La risposta potrebbe sorprenderti.

Non si è parlato solo di Milan nell'intervista rilasciata dall'ex rossonero Alessandro Costacurta a Il Giornale: le parole sulla Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Costacurta: “La Nazionale di oggi è meno temuta. Io giocavo con…”

In questa notizia si parla di: milan - costacurta - nazionale - meno

Costacurta spiega cosa succederà ora al Milan: “Questa è la fase più preoccupante di tutte” - Alessandro Costacurta analizza la delicata situazione del Milan, che dovrà affrontare una stagione senza coppe europee.

Mercato Milan Furlani ripensa al vecchio pallino Vai su Facebook

Ex Milan, Costacurta: “La Nazionale di oggi è meno temuta. Io giocavo con…”; Costacurta su Acerbi : «Non capisco la sua scelta. La squadra aveva bisogno di lui e ha detto no una questione di orgoglio; Costacurta duro: Acerbi non ha avuto rispetto per i compagni di squadra.

Costacurta duro: "Acerbi non ha avuto rispetto per i compagni di squadra" - Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale e attuale commentatore in tv, parla a Il Giornale, dell`attualità calcistica legata soprattutto all`Italia. Segnala calciomercato.com

Costacurta: “Acerbi non ha avuto rispetto per i compagni di squadra” - L'ex giocatore del Milan Alessandro Costacurta ha rilasciato un'intervista a Il Giornale. Secondo ilnapolionline.com