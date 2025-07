Garbatella in rivolta | I Cesaroni sfrattano il centro estivo dei bambini

La Garbatella si risveglia ancora una volta in protesta, questa volta contro i Cesaroni, che hanno sfrattato il centro estivo dei bambini. Dopo le polemiche sui parcheggi sottratti per le riprese, il quartiere romano si mobilita per difendere un angolo di spensieratezza e comunità. È un nuovo capitolo di una saga di malumori che scuote questa storica zona della città, dimostrando che anche le passioni più radicate non si placano facilmente.

Un nuovo capitolo della saga dei malumori tra la Garbatella e I Cesaroni. Dopo le accese polemiche per i parcheggi sottratti a marzo per consentire le riprese, il celebre quartiere romano torna a protestare. Stavolta nel mirino c’è la produzione della settima stagione della storica fiction televisiva, che ha “occupato” la scuola dell’infanzia Coccinella – destinata fino a pochi giorni fa a ospitare un centro estivo frequentato da decine di bambini dai 3 agli 11 anni. A far infuriare i genitori non è solo la chiusura della scuola, ma il fatto che la comunicazione ufficiale dello spostamento sia arrivata solo il 1° luglio, a ridosso dell’inizio delle riprese fissate per l’11 luglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Garbatella in rivolta: I Cesaroni sfrattano il centro estivo dei bambini

In questa notizia si parla di: garbatella - cesaroni - centro - estivo

Garbatella, i Cesaroni tornano sul set: ma i bambini vengono sfrattati dal centro estivo - La Garbatella si risveglia tra polemiche e proteste: mentre i cesaroni tornano sul set, i giovani studenti del centro estivo sono costretti a lasciare le loro scuole.

Garbatella "conquistata" da I Cesaroni. E nel quartiere romano scoppia la rivolta. Già a marzo c'erano state delle proteste a causa dei parcheggi occupati dalla troupe che era lì per le riprese e stavolta il problema è il centro estivo che era previsto presso la scu Vai su Facebook

Garbatella, i Cesaroni tornano sul set: ma i bambini vengono sfrattati dal centro estivo #ASRoma Vai su X

I Cesaroni sfrattano i bambini del centro estivo: scuola occupata dalle riprese, genitori furiosi; Residenti della Garbatella contro I Cesaroni: Bimbi cacciati dal centro estivo per le riprese; I Cesaroni “sfrattano” i bambini dal centro estivo: genitori infuriati alla Garbatella.

Residenti della Garbatella contro I Cesaroni: "Bimbi cacciati dal centro estivo per le riprese" - Scoppia la rivolta contro I Cesaroni: alcuni residenti stanno protestando perché per permettere le riprese i bambini del centro estivo non possono andare a scuola ... Come scrive msn.com

I Cesaroni, si gira in un centro estivo e i genitori protestano: “Cacciano via i nostri figli” - Per la nuova stagione uno dei set è previsto in una scuola d’infanzia che avrebbe dovuto ospitare un campo estivo per ragazzi ... Si legge su msn.com