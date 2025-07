Carlo Rambaldi stella sulla Walk of Fame di Hollywood per il creatore di ET e King Kong

Ferrara, 2 luglio 2025 – Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Carlo Rambaldi, il geniale artista e creatore di effetti speciali iconici e indimenticabili, nonché padre di E.T. e King Kong, nato in provincia di Ferrara e che ha poi studiato all' Accademia di Belle Arti di Bologna. "Questo prestigioso riconoscimento celebra non solo il suo straordinario contributo al cinema, ma anche la sua innovativa visione che ha rivoluzionato il settore degli effetti visivi", scrive in una nota Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura. "Rambaldi – prosegue Borgonzoni – ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli appassionati di film di tutto il mondo.

