Calciomercato Juve la cessione nel reparto che non t’aspetti! Il bianconero è seguito da due club di Serie A | i dettagli sulla possibile uscita

Il calciomercato della Juventus riserva sorprese inattese: nel reparto che meno ci aspettiamo potrebbe presto arrivare una cessione che scuote i tifosi. Mattia Perin, portiere di grande esperienza, si trova al centro delle attenzioni di Como e Bologna, pronti a offrirgli una nuova sfida. Ma cosa c’è dietro questa possibile partenza? Scopriamo i dettagli e le strategie che potrebbero rivoluzionare il futuro bianconero.

Calciomercato Juve, la cessione nel reparto che non t'aspetti! Tutti gli aggiornamenti sul bianconero in partenza. Mattia Perin, portiere della Juventus, è nuovamente al centro di voci di calciomercato, con Como e Bologna che si sarebbero interessati a lui per rinforzare il reparto portieri. Come riportato da Luca Marchetti di Sky, Perin non ha mai chiesto esplicitamente di essere ceduto, ma è sempre stato un nome caldo ogni sessione di calciomercato, con diverse squadre che hanno monitorato la sua situazione. Nonostante il suo ruolo di secondo portiere alla Juve, la sua esperienza e le sue qualità non sono passate inosservate.