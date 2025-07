Legionella nelle case MM di via Rizzoli | un inquilino è morto tre sono ricoverati Nello stesso complesso scattò l' allarme nel 2017

Una tragica allerta scuote Via Rizzoli a Milano: tre persone ricoverate e un uomo di 91 anni deceduto, presumibilmente vittima della legionella. La presenza del batterio, già nota nel complesso dal 2017, riaccende i riflettori sulla sicurezza degli impianti idrici condominiali. È fondamentale intervenire tempestivamente per prevenire ulteriori tragedie e garantire la salute di tutti i residenti. La questione richiede azioni immediate e misure di controllo più rigorose.

Milano, 3 luglio 2025 – Tre ricoverati e un morto, un uomo di 91 anni spirato lunedì 30 giugno al pronto soccorso del San Raffaele; e benché dall’ospedale privato accreditato a ieri pomeriggio non fosse ancora arrivata all’Ats Metropolitana la segnalazione prevista, a ucciderlo è stata probabilmente una polmonite da legionella pneumophila, il batterio che ha mandato in ospedale gli altri tre, residenti come lui nel complesso tra i civici 73 e 87 di via Rizzoli a Crescenzago, edilizia residenziale pubblica gestita da Metropolitana milanese o Mm. Un focolaio di legionella in quei palazzi materializza una paura vecchia di otto anni: fine agosto 2017, cinquecento inquilini rimasero senz’acqua per quasi due giorni perché l’Ats aveva trovato nelle tubature una concentrazione allarmante del batterio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legionella nelle case MM di via Rizzoli: un inquilino è morto, tre sono ricoverati. Nello stesso complesso scattò l'allarme nel 2017

In questa notizia si parla di: legionella - rizzoli - morto - ricoverati

Sospetti casi di legionella a Milano: scattano i protocolli precauzionali in via Rizzoli - a attivato un piano di monitoraggio e prevenzione per garantire la sicurezza dei residenti. La tempestiva risposta di MM e del Comune di Milano dimostra l’impegno nel tutelare la salute pubblica, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità sanitarie per chiarire la situazione e adottare eventuali misure aggiuntive.

Legionella, un morto e tre ricoverati in uno stabile di alloggi popolari in via Rizzoli https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/02/news/legionella_morto_tre_ricoverati_stabile_via_rizzoli_milano-424706607/?ref=twhl… Vai su X

Legionella nelle case MM di via Rizzoli: un inquilino è morto, tre sono ricoverati. Nello stesso complesso scattò l'allarme nel 2017; Legionella, un morto e tre ricoverati in uno stabile di alloggi popolari in via Rizzoli; Sospetti casi di legionella a Milano, attivati i protocolli in un condominio MM di via Rizzoli: un morto e 5 ricoverati.

Legionella, un morto e tre ricoverati in una casa popolare - Tutti i casi in uno stabile gestito da Metropolitane milanese. Secondo rainews.it

Legionella, un morto e tre ricoverati in uno stabile di alloggi popolari in via Rizzoli - La vittima, un anziano di 91 anni deceduto al San Raffaele due giorni fa. Da msn.com