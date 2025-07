Osimhen ricorda Woody Allen e quella battuta | prevedo catastrofi prevedo disastri Peggio prevedo avvocati!

Osimhen, con il suo carattere deciso e le sfide che affronta, sembra incarnare quella battuta di Woody Allen: tra previsioni di disastri e avventure legali, il mondo del calcio e della vita sono sempre più imprevedibili. Come nella celebre scena di “La dea dell’amore”, le sorprese non finiscono mai, e spesso ci chiediamo: cosa ci riserva il futuro? La risposta, forse, sta proprio nelle scelte di chi vive sulla propria pelle ogni singolo momento.

Chissà chi ricorda quel bellissimo film di Woody Allen “La dea dell’amore” con una splendida Mira Sorvino; c’è una frase, poi diventata famosa, del personaggio Cassandra (e chi sennò?): “prevedo catastrofi, prevedo disastri. Peggio, prevedo avvocati!” Chissà perché mi viene in mente pensando alla vicenda Osimhen. Come sappiamo tutti, Victor è legato al Napoli da un contratto faraonico in tempi in cui le squadre sono costrette a sottostare – giustamente – alle leggi di bilancio per troppi anni tralasciate da piccole ma soprattutto grandi team. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it