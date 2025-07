Nelle celle sovraffollate di Rebibbia, le parole di Gianni Alemanno risuonano come un grido di dolore che attraversa il silenzio delle mura carcerarie. Mentre il caldo estivo aggrava una situazione insostenibile, la sua voce critica il Governo e denuncia un sistema che, invece di ascoltare, sembra dormire con l’aria condizionata accesa. Una testimonianza dura e reale che ci invita a riflettere sulle sorti della giustizia in Italia.

Il senatore del Pd Miche Fina critica aspramente il Governo dando voce in Senato all'ex Ministro ed ex Sindaco che scrive da Rebibbia Un disperato urlo di dolore e sofferenza direttamente dal carcere. Una voce per tutti e non è una voce scontata e tanto per parlare, ma si tratta dell'ex Sindaco di Roma, nonchĂ© ex Ministro della Repubblica Italiana Gianni Alemanno che con l'estate alle porte, ma soprattutto il caldo fa una dura reprimenda alla politica italiana. Sovraffollamento carceri, Alemanno da Rebibbia: "Noi al forno la politica dorme con l'aria condizionata." (Ansa Foto) Cityrumors.it Il suo grido di dolore è stato ascoltato in aula al Senato e a leggere la lettera di Alemanno e quindi a dargli voce è stato il senatore Michele Fina del Pd direttamente dai banchi dell'aula, con un silenzio incredibile.