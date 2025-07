Palinsesto Rai | ecco la presentazione della stagione 2025 2026

Scopri in anteprima il palinsesto Rai 2025/2026, presentato a Napoli il 27 giugno: una stagione ricca di emozioni, conferme e sorprese. Tra i grandi classici come Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle e le novità che promettono di catturare l’attenzione di tutti, la Rai si prepara a regalare un autunno e inverno all’insegna dell’intrattenimento di qualità . Ecco cosa ci attende nella nuova stagione televisiva!

Palinsesto Rai. Ecco la presentazione, avvenuta a Napoli il 27 giugno, della stagione autunnale e invernale 20252026. Svelato il palinsesto Rai autunnale, tra conferme dei format piĂą amati e novitĂ significative. Su Rai1 tornano i programmi di punta in prima serata: Carlo Conti con Tale e Quale Show, Milly Carlucci con Ballando con le Stelle, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Palinsesto Rai: ecco la presentazione della stagione 2025/2026

