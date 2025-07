Juventus nuovo innesto dal Betis | Arthur pedina di scambio

La Juventus è pronta a rinforzarsi con un nuovo innesto proveniente dal Real Betis, sfruttando uno scambio con Arthur, che non rientra più nei piani bianconeri. La strategia di Comolli si concentra su nomi di qualità, consapevole dell'urgenza di potenziare la rosa. Quanto visto al Mondiale per Club rafforza la convinzione che, per competere ai massimi livelli, la squadra ha assolutamente bisogno di nuovi talenti.

La Juventus si sta muovendo per un nuovo innesto che può arrivare direttamente dal Real Betis. E la chiave per sbloccare questa operazione può essere rappresentata dallo scambio con Arthur, che non rientra nei piani dei bianconeri. Sono tanti i nomi sui quali si sta muovendo Comolli, nella assoluta consapevolezza del fatto che questa squadra ha bisogno di rinforzi. In tal senso, quanto visto al Mondiale per Club conferma la necessità ed il bisogno di innesti che i bianconeri hanno. Da questo punto di vista, infatti, se nelle prime due uscite stagionali la squadra si è espressa molto bene, le due gare contro il Manchester City e contro il Real Madrid, entrambe perse, hanno messo in luce tutti i difetti strutturali di questa squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, nuovo innesto dal Betis: Arthur pedina di scambio

