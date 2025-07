Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Fortemente Esposito addio Beltran Idea Lindelof

Nel cuore di Firenze, si respira già l'aria di un colpo di mercato che potrebbe cambiare le sorti della Fiorentina: Sebastiano Esposito, talento emergente dell’Inter, potrebbe vestire i viola. Mentre il club toscano mira a un acquisto strategico, si fanno anche passi avanti per altre trattative importanti, come l’addio di Beltrán e l’idea Lindelof. La sessione di mercato si rivela un vero e proprio campo minato di sorprese...

Firenze, 3 luglio 2025 - La Fiorentina continua a seguire con attenzione Sebastiano Esposito. Il pressing sul giovane attaccante dell'Inter prosegue da giorni, anche se dietro le quinte e senza troppo clamore mediatico. E tutto sommato a Daniele Pradè va bene così. A Milano sono ben consapevoli dell'interesse viola e la dirigenza nerazzurra sa che dovrà cedere il giocatore in scadenza nel 2026. L'operazione è alla portata anche una cifra inferiore ai 10 milioni di euro (basti pensare che l'Empoli aveva il diritto di riscatto a 5 milioni di euro, poi non esercitato). La Fiorentina offrirà 6-7 milioni, con l'aggiunta di qualche bonus.

Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu - Il calciomercato dell’Inter è sempre in fermento, tra trattative calde e colpi di scena. La Fiorentina spinge forte per Sebastiano Esposito, mentre Hojlund si avvicina a grandi passi.

