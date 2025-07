‘Salute Pinocchio!’ arriva la serie a fumetti a bordo di Trenitalia

Immaginate un viaggio in treno che diventa anche un’avventura educativa: nasce ‘Salute, Pinocchio!’, la serie a fumetti ideata da Trenitalia, Giunti Editore e PreSa. Un modo innovativo e divertente per insegnare ai più piccoli come prendersi cura della propria salute, rendendo il viaggio un momento di crescita e scoperta. Pronti a partire? La salute inizia con un passo...

Roma, 2 luglio 2025 – Che fare in treno? Sfogliare i fumetti, e imparare giocando a prendersi cura della propria salute. È questa l’idea alla base del nuovo progetto editoriale che vede coinvolti Trenitalia, Giunti Editore e il network PreSa e che prende il nome di ‘ Salute, Pinocchio!’. La nuova collana, presentata oggi nel Freccia Lounge della stazione di Termini a Roma, è una serie di manuali a fumetti di educazione sanitaria per i bambini il cui protagonista è l'iconico burattino. Un’occasione di lettura educativa per famiglie e bambini in viaggio, che sarà offerta gratuitamente a bordo di alcuni vagoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Salute, Pinocchio!’, arriva la serie a fumetti a bordo di Trenitalia

