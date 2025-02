Sport.quotidiano.net - L’incompiuta La Virtus si butta ancora via

Bologna 77 Parigi 83 SEGAFREDO : Hackett, Cordinier 15, Holiday 3, Shengelia 17, Grazulis 7, Pajola 2, Polonara 3, Morgan 4, Tucker 14, Diouf 4, Belinelli 8, Akele ne. All. Ivanovic. PARIGI: Shorts 16, Malcom 7, Ward 7, Jantunen 13, Hayes 2, Hifi 23, Cavaliere, Hommes, Ouattara 3, Lo 5, Kratzer, Sy 7. All. Splitter. Arbitri: Ryzhyk, Jovcic, Kowalski. Note: parziali 25-17; 46-35; 64-58. Tiri da due:23/39; Parigi 18/25. Tiri da tre: 8/24; 11/37. Tiri liberi: 7/10; 14/15, Rimbalzi: 34; 34. Come tante, troppe volte, in questa stagione, lasi pianta e lascia spazio alla fisicità degli avversari. Vero è che i bianconeri non hanno più nulla da chiedere all’Eurolega di questa stagione, ma vincere regala sorrisi, fiducia e autostima. La, invece, mastica amaro, dopo aver accarezzato l’idea di stoppare i francesi.