Juventusnews24.com - Kelly subito titolare in Como Juve? L’idea di Thiago Motta è chiara: cosa filtra sul nuovo difensore

Quella che potrebbe essere la formazione della Juventus nella sfida contro il Como che si giocherà venerdì 7 febbraio alle 20:45. Il mister bianconero dovrebbe puntare su Gatti e Renato Veiga in difesa mentre sulle fasce dovrebbero agire Weah e Savona. Kelly, che si è allenatore oggi per la prima col gruppo, dovrebbe partire dalla panchina pronto per dare una mano alla squadra partita in corso.